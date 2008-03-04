Литвин призывает Ющенко и Тимошенко сказать народу правду

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН призывает руководство государства не использовать газовые проблемы для сведения политических счетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам В.ЛИТВИНА, высшие должностные лица государства должны прекратить «использовать осложнение в газовых отношениях с Россией как повод для сведения политических счетов внутри страны».

Он подчеркнул, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «должны поладить и четко сказать украинскому обществу, имеет ли Украина все-таки газовые долги, не имеет ли, отбирает ли Украина самовольно газ из хранилищ без проплаты или нет».

По словам В.ЛИТВИНА, слушая Президента и премьер-министра, граждане Украины «теряются в догадках», какая же ситуация на газовом рынке.