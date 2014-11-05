Харьковский 22-й батальон войдет в состав 92-й механизированной бригады

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня во время итоговой пресс-конференции сообщил заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА Василий Хома.

По его словам, 22-й батальон территориальной обороны Харьковской области должен быть выведен из зоны АТО в ближайшее время.

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«Батальон должен был вернуться в Харьковскую область до 31 октября. Однако Генштаб отложил реализацию этого мероприятия, поскольку есть необходимость, чтобы этот батальон находился в Луганской области. Но скоро батальон будет выведен из зоны АТО», - отметил Хома, добавив, что 22-й батальон ТРО с мая находится в Луганской области и нуждается в обновлении боеспособности.

Хома отметил, что Министерство обороны, понимая определенные проблемы с прикрытием особо важных объектов в регионе, разрешило сформировать на территории Харьковской области еще один батальон территориальной обороны.

«Мы уже можем начинать формировать новый батальон, набирая добровольцев. У нас есть база. Сейчас областной военкомат уже начал осваивать деньги, выделенные облсоветом по Программе территориальной обороны области, для создания нового батальона. В частности, военкомат ремонтирует старую казарму, закупает обмундирование и необходимое оборудование для бойцов», - сообщил вице-губернатор.

Справка УНИАН. 22-й Харьковский батальон территориальной обороны - отдельный батальон, созданный в Харьковской области при содействии ГУ МВД в Харьковской области, находится в оперативном подчинении Министерства обороны Украины. Батальон был сформирован в начале мая и практически сразу же направлено на блокпосты в Луганскую область. Батальон должны были передислоцировать в Харьковскую область до конца октября.