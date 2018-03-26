Суд рассмотрит апелляцию на решение об аресте Савченко 29 марта

23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко до 20 мая.

Апелляционный суд города Киева 29 марта в 13:30 рассмотрит жалобу защитников внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко на решение суда первой инстанции об аресте подозреваемой на 59 суток.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины VIII созыва Савченко Н.В. назначено на 29 марта 2018 года (13 час. 30 мин.), зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.