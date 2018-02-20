Украинские моряки нашли 300 килограмм кокаина на борту грузового корабля

Правоохранители не предъявили никаких обвинений украинским морякам, а наоборот поблагодарили за бдительность.

Украинские моряки сдали в полицию 300 килограмм кокаина, найденного на грузовом судне, на котором они работали.

Как сообщает ТСН, наркотик, расфасованный в пластиковые пакеты, экипаж обнаружил перед прибытием до одного из портов Италии.

Читайте такжеРоссийское МВД обвинило Украину в поставке синтетических наркотиков в Россию

Перед этим корабль посещал Южную и Центральную Америку. Итальянские правоохранители не предъявили никаких обвинений украинским морякам, а наоборот поблагодарили за бдительность.

Корабль оставили в порту до выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, правоохранители Испании и Португалии задержали двух братьев из Колумбии, которые придумали необычный способ перевозки контрабанды наркотиков. Они запаковывали белый порошок в полиэтилен, оборачивали его желтым воском, изготовленным из фруктового сока, после чего прятали все это в кожуру от ананаса. Таким образом наркотики легко было перепутать с настоящими фруктами.