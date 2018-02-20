Украинские моряки нашли 300 килограмм кокаина на борту грузового корабля

12:40, 20 февраля 2018
Общество
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На борту грузового судна украинские моряки нашли 300 кг кокаина / кадр из видео ТСН

Как сообщает ТСН, наркотик, расфасованный в пластиковые пакеты, экипаж обнаружил перед прибытием до одного из портов Италии.

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Перед этим корабль посещал Южную и Центральную Америку. Итальянские правоохранители не предъявили никаких обвинений украинским морякам, а наоборот поблагодарили за бдительность.

Корабль оставили в порту до выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, правоохранители Испании и Португалии задержали двух братьев из Колумбии, которые придумали необычный способ перевозки контрабанды наркотиков. Они запаковывали белый порошок в полиэтилен, оборачивали его желтым воском, изготовленным из фруктового сока, после чего прятали все это в кожуру от ананаса. Таким образом наркотики легко было перепутать с настоящими фруктами.

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Теги: #наркотики#партия кокаина#кокаин на корабле