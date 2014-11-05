Российско-террористические войска обстреляли из танков три села - СНБО
13:50, 05 ноября 2014Политика
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Российско-террористические войска на южном направлении обстреляли из танков и минометов села Павлополь, Талаковку и Гнутово.
Боевики обстреливают села из танков и минометов / facebook.com/arsen.avakov
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«На южном направлении российско-террористические войска дважды обстреляли из танков и минометов опорный пункт сил АТО возле с. Павлополь в Новоазовском районе», - сообщил он.
Также, по словам Лысенко, террористы обстреляли из стрелкового и снайперского оружия окраины Талаковки и поселка Гнутово. Во всех случаях силы АТО ответным огнем уничтожили огневые точки врага.
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