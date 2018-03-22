После голосования за арест Савченко сдала карточку и ушла из Рады
13:56, 22 марта 2018Политика
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У гостиницы "Киев" ее встретила сестра.
Надежда Савченко / REUTERS
Народный депутат Надежда Савченко после голосования Верховной Рады за дачу согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест ушла из парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, Савченко сдала карточку для голосования и вышла из здания Верховной Рады и пообщалась с митингующими на площади Конституции, которые пришли ее поддержать.
После этого она направилась в сторону гостиницы "Киев", у входа в которую ее встретила сестра Вера. После общения с родственниками Савченко вернулась в Верховную Раду.
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