После голосования за арест Савченко сдала карточку и ушла из Рады

У гостиницы "Киев" ее встретила сестра.

Народный депутат Надежда Савченко после голосования Верховной Рады за дачу согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест ушла из парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, Савченко сдала карточку для голосования и вышла из здания Верховной Рады и пообщалась с митингующими на площади Конституции, которые пришли ее поддержать.

После этого она направилась в сторону гостиницы "Киев", у входа в которую ее встретила сестра Вера. После общения с родственниками Савченко вернулась в Верховную Раду.