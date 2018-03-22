После голосования за арест Савченко сдала карточку и ушла из Рады

13:56, 22 марта 2018
Политика
4581
Надежда Савченко / REUTERS

Читайте также"За войну на Донбассе": главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова

Как передает корреспондент УНИАН, Савченко сдала карточку для голосования и вышла из здания Верховной Рады и пообщалась с митингующими на площади Конституции, которые пришли ее поддержать.

После этого она направилась в сторону гостиницы "Киев", у входа в которую ее встретила сестра Вера. После общения с родственниками Савченко вернулась в Верховную Раду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обвинения в адрес Савченко в Украине
Теги: #ГПУ#Рада#голосование#Надежда Савченко