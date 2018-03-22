ГПУ показала доказательства подготовки теракта Савченко и Рубаном (полное видео)

12:24, 22 марта 2018
Политика
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В ГПУ демонстрируют доказательства подготовки Надеждой Савченко терактов / УНИАН

Как сообщил корреспондент УНИАН, видео смогли показать не сразу - при первой попытке демонстрации с трансляцией возникли проблемы.

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После этого генеральный прокурор Юрий Луценко продолжил выступление с трибуны парламента. Савченко во время выступления Луценко стояла прямо перед трибуной с телефоном в руках.

Потом в ВР попытались во второй раз продемонстрировать видео, но оно было низкого качества, в частности, был неразборчивый текст и плохой звук. После нескольких секунд демонстрации такого видео председатель ВР Андрей Парубий сказал, чтобы его выключили, и предложил депутатам задавать вопросы генпрокурору.

Тем не менее, технические проблемы были решены. На видео зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с ОРДЛО и возможностей смены власти в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

В четверг, 22 марта, в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента единогласно проголосовали за все три представления генпрокурора и рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.

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Теги: #Савченко#теракт