ГПУ показала доказательства подготовки теракта Савченко и Рубаном (полное видео)

Видео смогли показать в Раде не сразу - при первой попытке включения с трансляцией возникли проблемы.

На заседании Верховной Рады Украины продемонстрировали 20-минутное видео Генеральной прокуратуры Украины, в котором собраны аудио - и видеодоказательства причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке терактов.

Как сообщил корреспондент УНИАН, видео смогли показать не сразу - при первой попытке демонстрации с трансляцией возникли проблемы.

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После этого генеральный прокурор Юрий Луценко продолжил выступление с трибуны парламента. Савченко во время выступления Луценко стояла прямо перед трибуной с телефоном в руках.

Потом в ВР попытались во второй раз продемонстрировать видео, но оно было низкого качества, в частности, был неразборчивый текст и плохой звук. После нескольких секунд демонстрации такого видео председатель ВР Андрей Парубий сказал, чтобы его выключили, и предложил депутатам задавать вопросы генпрокурору.

Тем не менее, технические проблемы были решены. На видео зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с ОРДЛО и возможностей смены власти в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

В четверг, 22 марта, в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента единогласно проголосовали за все три представления генпрокурора и рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.