СНБО решил внести в ВР законопроект об отмене закона об особом статусе Донбасса



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко после завершения заседания.

«СНБО принял решение по рекомендации президента Украины безотлагательно внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - сказал Литвиненко.

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По его словам, также дано поручение по проработке законодательных актов, которые бы урегулировали экономическую и налоговую деятельность на этих территориях.