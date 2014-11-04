СНБО решил внести в ВР законопроект об отмене закона об особом статусе Донбасса
22:18, 04 ноября 2014Политика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
СНБО решил внести в ВР законопроект об отмене закона об особом статусе Донбасса / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко после завершения заседания.
«СНБО принял решение по рекомендации президента Украины безотлагательно внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - сказал Литвиненко.
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По его словам, также дано поручение по проработке законодательных актов, которые бы урегулировали экономическую и налоговую деятельность на этих территориях.
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