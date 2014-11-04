Протоколы с "мокрыми" печатями в ЦИК до сих пор не привезли две ОИК

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на это время, оригиналы протоколов в ЦИК не привезла ОИК № 59 (Донецкая область) и ОИК № 137 (Одесская область).

По словам председателя ОИК № 22, промедление окружкома с предоставлением протоколов с "мокрыми" печатями связано с тем, что происходили судебные дела, которые сейчас разрешились в пользу комиссии.

Таким образом, по состоянию на это время ЦИК приняла протоколы с "мокрыми" печатями от 196 из 198 ОИК.

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Как сообщал УНИАН, работа окружной избирательной комиссии № 59 (Донецкая область) была заблокирована. Указанный окружком, не ввел в информационно-аналитическую систему "Выборы" сведения об итогах голосования по партийным спискам на парламентских выборах с 18 участков и за кандидатов-мажоритарщиков - с 19 участков. В свою очередь, как сообщил журналистам пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, ориентировочно в 12.00 4 ноября ожидалось подписание оригиналов протоколов 137-й ОИК (Одесская область). "Решается вопрос об их транспортировке в Киев, в ЦИК", - сказал он.