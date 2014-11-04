Порошенко уволил начальников управлений СБУ в трех областях

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должностей начальников Управления Службы безопасности Украины в Луганской, Кировоградской и Сумской областях.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства Указом № 846/2014 Михаил Грек уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Читайте такжеС конца ноября в СБУ стартует люстрацияДругим указом (№ 847/2014) Владимир Иванюк уволен с должности начальника Управления СБУ в Сумской области. Указом № 845/2014 президент уволил Сергея Шульгу с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

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