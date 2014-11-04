Порошенко уволил начальников управлений СБУ в трех областях
14:12, 04 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил с должностей начальников Управления Службы безопасности Украины в Луганской, Кировоградской и Сумской областях.
Уволены главы СБУ в трех областях / Фото УНИАН
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства
Указом № 846/2014 Михаил Грек уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области.
Читайте такжеС конца ноября в СБУ стартует люстрацияДругим указом (№ 847/2014) Владимир Иванюк уволен с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.
Указом № 845/2014 президент уволил Сергея Шульгу с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
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