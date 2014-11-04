С конца ноября в СБУ стартует люстрация

Текст документа (от 3.11.2014 г.) обнародован на официальном сайте СБУ.

Согласно приказу, проверки начнутся с 24 ноября 2014 г. до 31 января 2015г. - в отношении председателя СБУ, его первых заместителей и заместителей, должностных, служебных и воинских должностных лиц Центрального управления СБУ; с 5 марта 2015г. по 31 мая 2015г. - в отношении руководителей и заместителей руководителей региональных органов СБУ, их межрайонных, районных и городских подразделений, руководителей учебных заведений, учреждений, организаций, предприятий СБУ, их заместителей.

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Далее, начиная с 5 апреля 2015г., проверки по графику будут проводиться в отношении должностных, служебных и воинских должностных лиц региональных управлений СБУ, а также - в четвертом квартале 2015г. - заведений, учреждений, организаций, предприятий СБУ, Штаба Антитеррористического центра при СБУ и т.д.

Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон «Об очищении власти» (о люстрации).

Закон определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».