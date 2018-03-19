Климкин разъяснил свою позицию о "санкциях против Шредера"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что говорил не о персональных санкциях против немецкого лоббиста "Газпрома" Герхарда Шредера, а о реагировании Европейского Союза на всех, кто помогает России в ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил украинским журналистам в Брюсселе.
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"Я не поднимал вопрос о санкциях для Шредера. Я считаю, что мы не должны играть с терминологией. Я считаю, что все, кто помогает России продвигать свои проекты, должны получить внимание Европейского Союза", - подчеркнул министр.
По мнению Климкина, если "позволять лоббистам "Газпрома", лоббистам государственных российских компаний, которые находятся под санкциями, реализовывать проекты в ЕС, это угрожает безопасности ЕС". "Поэтому ЕС должен среагировать. А как он должен среагировать - это вопрос, который будем обсуждать дальше", - сказал он.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на интервью газете Bild сообщили, что Климкин призвал ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера как самого главного лоббиста президента РФ Владимира Путина во всем мире.