Порошенко готов к диалогу со всеми депутатами, избранными на Донбассе 26 октября

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что готов к диалогу со всеми народными депутатами, избранными в Донецкой и Луганской областях 26 октября на выборах в Верховную Раду.

Об этом президент заявил в своем обращении к соотечественникам.

Глава государства отметил, что выборы 26 октября важны тем, что состоялись и на освобожденной части Донецкой и Луганской областей.

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«За 17 лет, в течение которых на Донбассе господствовал клан Януковича, в регионе забыли, что такое честное голосование. Впервые за такое длительное время граждане Украины, которые живут в двух самых восточных областях, своих посланцев в Верховную Раду избирали свободно, на конкурентной основе», - сказал Порошенко.

«Те, кого они избрали и поддержали, скажу прямо, по большей части не герои нашего времени. Хотя важно, что все они стоят на позициях единства Украины. Я уважаю выбор свободной части Донбасса, сделанный на выборах в Верховную Раду Украины 26 октября. Будучи президентом всех украинцев, готов к диалогу с теми, кого они избрали», - сказал Порошенко.

В то же время он назвал вчерашние псевдовыборы на части Донбасса, подконтрольной боевикам, «фарсом под дулами танков и автоматов», которые ничего общего не имеют с волеизъявлением.

«И выборами, по определению, называться не могут. Бандиты, террористы и интервенты могут себя короновать как депутаты, премьеры, министры. Да хоть как короли или императоры. Но чтобы они не нацепили себе на головы, они так и останутся оккупантами, ворами, боевиками. Украина никогда не признает так называемые выборы 2 ноября», - заявил Порошенко.

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"Избирательный фарс 2 ноября ставит под огромную угрозу срыва весь мирный процесс, старта которого мы добились ценой колоссальных сверхусилий. Он существенно ухудшает ситуацию на Донбассе. Ответственность за это целиком и полностью ложится на исполнителей, организаторов и заказчиков псевдовыборов. Украина неуклонно придерживается духа и буквы Минского протокола", - отметил президент.