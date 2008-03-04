У Ющенко призывают не создавать «газового» ажиотажа

Секретариат Президента призвал не создавать лишнего ажиотажа вокруг темы украинско-российских газовых отношений. Об этом в интервью «Немецкой волне» сказал уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

«Газпром» и «Нафтогаз» должны сами определиться с оплатой долгов за газ, говорит Богдан Соколовский. Однако эти споры никоим образом не должны влиять на двусторонние отношения Украины и Евросоюза, убежден уполномоченный Президента. «Украина не один раз уже подтверждала свою ответственность как серьезное и ответственное государство. Много было обвинений в наш адрес, но они не подтвердились», - констатирует Соколовский. По его словам, Украина будет за налаживание прагматичных равноправных отношений со всеми странами-соседями. На вопрос, устраивает ли украинскую сторону новое соглашение о развитии российско-украинских отношений в газовой сфере, Богдан Соколовский сказал, что не видел официального документа.