Во Львове провели вече против незаконных выборов президента РФ в Крыму (фоторепортаж)

На площади возле памятника Тарасу Шевченко собрались военнослужащие, крымские татары, а также студенты.

В центре Львова сегодня состоялось общественное вече «Нет - выборам в Крыму!».

Как передает корреспондент УНИАН, на площади возле памятника Тарасу Шевченко собралось около 100 человек, среди которых были военнослужащие, крымские татары, а также студенты Национального университета им. И. Франко, где обучается немало вынужденных переселенцев из Крыма.

Собравшиеся держали государственные флаги Украины, флаги крымских татар, а также плакаты с надписями: «Нет - выборам в Крыму», «Студенты Франковского вуза против путинских выборов», «Чужого не надо - своего не отдам», «Крым хочет домой», «Крым - не Кремль».

К собравшимся обратился украинский военный, морской офицер, капитан 2-го ранга запаса военно-морских сил Вооруженных сил Украины, заместитель председателя Союза офицеров Украины в Севастополе Тимур Баротов.

«Сегодня в Крыму совершается очередное преступление Кремля. И мы все являемся его свидетелями. Преступление, следствием которого станет международный суд и международный трибунал. То, что мы сегодня собрались здесь, еще на один шаг приближает нас к победе», - сказал он.

В свою очередь, активист Революции достоинства, бывший политзаключенный, советник министра иностранных дел Украины Юрий Яценко, обращаясь к участникам вече, подчеркнул, что главная задача - донести до международного сообщества правду о том, что Украина о Крыме не забыла.

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«События в Крыму связаны с моей личной историей. Когда Россия оккупировала Крым, прямо из номера гостиницы меня забрали спецслужбы оккупанта только за то, что я был активистом Майдана. Я был первым украинским политзаключенным. Год пыток, карцера, камеры-одиночки, камеры с душевнобольными людьми, - но сегодня я с вами. Чем скорее мы поймем, что нужно действовать рационально, тем скорее мы спасем себя. Мы должны понимать, что гибридная война - это не только военные действия, это информационная война. Наша с вами задача - донести до международного сообщества правду. Украина о Крыме не забыла. Это наша неотъемлемая часть», - сказал Яценко.

В завершение вече участники развернули многометровый Флаг Украины и исполнили Государственный гимн Украины и Гимн крымских татар.

По информации Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области, во время вече нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, также во Львове продолжается акция протеста активистов ВО «Свобода» и «Правого сектора», которые пикетируют Генконсульство РФ для недопущения голосования россиян на президентских выборах.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинских властей по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.