Акция на Майдане: Саакашвили вышел на громкую связь (видео)

Саакашвили говорит, что его сторонники должны перейти "к акциям прямого действия".

Во время проведения акции за "отставку" президента Украины Петра Порошенко на Майдане на связь вышел лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили, который находится в Амстердаме.

Читайте такжеСоратники Саакашвили пожаловались на "угон" полицией в центре Киева их грузовика (видео)

"Приветствую вас, Киев!.. Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет... Мы должны перейти к акциям прямого действия, акциям народного гнева... Второе: Мы должны сделать народные праймериз", - сказал Саакашвили. На этом связь прервалась.

Смотрите видео с 50:32

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция, организованная партией "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, участники которой требуют "отставки" президента Украины Петра Порошенко.

Также сторонники Саакашвили демонтировали инсталляцию, посвященную истории Крыма.