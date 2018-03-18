Акция на Майдане: Саакашвили вышел на громкую связь (видео)

14:00, 18 марта 2018
Политика
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Участники акции требуют отставки президента / фото УНИАН

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"Приветствую вас, Киев!.. Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет... Мы должны перейти к акциям прямого действия, акциям народного гнева... Второе: Мы должны сделать народные праймериз", - сказал Саакашвили. На этом связь прервалась. 

Смотрите видео с 50:32

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция, организованная партией "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, участники которой требуют "отставки" президента Украины Петра Порошенко.

Также сторонники Саакашвили демонтировали инсталляцию, посвященную истории Крыма.

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Теги: #Майдан Незалежности#Движение новых сил Михаила Саакашвили#Михеил Саакашвили