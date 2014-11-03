Mashable: Поисковик из Украины

Каждые несколько дней он ездит на линию фронта с группой самых разных украинских мужчин, чтобы собрать трупы погибших - иногда жуткая, но всегда необходимая задача, которую он выполняет добровольно, без оплаты.

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Об этом пишет Кристофер Миллер в своей статье «Поисковик из Украины», опубликованной на сайте Mashable.com.

Ярослав Жилкин, бывший бизнесмен, начал собирать тела для захоронения несколько месяцев назад, когда кровавый конфликт между повстанцами и украинскими войсками опустошил восточные регионы страны и там начали скапливаться трупы.

43-летний мужчина провел переговоры с командирами на местах и получил доступ к территориям, которые находятся под контролем сепаратистов, чтобы он мог забрать тела украинских солдат, погибших в бою.

Совсем недавно Жилкин ездил в маленькую очень бедную деревню под названием Мариновка вблизи российской границы, которая была домом для пары сотен в основном пожилых жителей, прежде чем ее разбомбили в течение лета.

Команда Жилкина, названная «Черный тюльпан» в честь грузового самолета, который транспортировал тела солдат, погибших во время советской войны в Афганистане, приезжает в большом белом фургоне с красным крестом на капоте.

Выбирая извилистые проселочные дороги, они миновали блок-посты с неповоротливыми мужчинами с автоматами и лавировали между ракетными кратерами и выжженными каркасами танков и военных грузовиков – черными напоминаниями о жестокости боевых действий в конце лета.

На знаке, приклеенном к лобовому стеклу, написано: «Груз 200», военный код, используемый на всей территории бывшего Советского Союза, чтобы обозначить транспортные средства для перевозки убитых солдат.

Ранее в этот день, местный командир звонил Жилкину, чтобы сказать ему, что один из немногих оставшихся жителей Мариновки обнаружил тела двух мужчин, и спрашивал, может ли команда Жилкина забрать их.

Пересекать линию фронта – часто тяжелая и рискованная задача. Многие трупы растерзаны во время жестоких боев или позже дикими животными, и часто расклагаются в течение уже многих дней.

«Бездомные собаки и лисы осложняют нашу работу», мрачно сказал Жилкин.

Тела иногда были заминированы минами-ловушками, которые взрываются, если задеть труп. И добровольцы «Черного тюльпана» ведут поиски по всей восточной степи, которая усыпана ​​минами и неразорвавшимися снарядами, на них только газовые маски для борьбы со зловонием гниющих трупов и оранжевые жилеты, которые дают им некое подобие полномочий в глазах любознательных прохожих.

«Мы не хотим, чтобы люди по ошибке принимали нас за боевиков», сказал Жилкин. «Мы мирная миссия».

Большой и лысый, с темными бровями и широкими плечами, Жилкин – мужчина крепкого телосложения. Члены команды «Черный тюльпан» одинаково крепкие, с грубыми бородами и большими, мозолистыми руками. Если бы не их ярко-оранжевые рабочие жилеты, их легко было бы принять за украинских солдат.

Для Жилкина, захоронение павших солдат стало важным занятием еще до начала конфликта на востоке Украины ранее в этом году. Энтузиаст, интересующийся Второй мировой войной, основал «Союз «Народная память» и проводил свои выходные, разыскивая и идентифицируя останки советских солдат, захороненных в братских могилах по всей Украине, кропотливо сохраняя результаты работы в офисе в Киеве рядом с книгами по истории и картами.

За последние шесть недель команда Жилкина разыскала трупы более чем 150 погибших украинских солдат.

Когда они находят мертвого солдата, волонтеры забирают тело и любые вещи, найденные вместе с ним, передают все Вооруженным силам Украины для идентификации, а затем семьям для захоронения.

В сентябре, в ходе нескольких визитов на особенно пострадавшую территорию к юго-востоку от Донецка, «Черный тюльпан» нашел более 135 тел – в десятки раз больше, чем по официальным данным правительства на то время. За шесть месяцев конфликта большая часть Донецкой и Луганской областей была опустошена и погибли более 3600 бойцов и мирных жителей.

Особый и нестабильный характер работы Жилкина вызывает восхищение соотечественников и сделал его чем-то вроде знаменитости в Киеве, где его приглашали выступить в лучших новостных телевизионных программах.

Подвиги «Черного тюльпана» заслужили уважение также и со стороны некоторых из самых страшных командиров повстанцев в так называемой «Донецкой Народной Республике», некоторые даже спрашивали, сможет ли «Черный тюльпан» собрать останки их погибших бойцов. Хотя этого еще не произошло, но Жилкин сказал, что команда не делает различий и ведет переговоры по этому вопросу с командирами повстанцев.

«Никто не воюет с мертвыми», говорит Жилкин, который утверждает, что его мотивировала большая несправедливость: бездеятельность украинского правительства, когда речь заходит о возвращении «героев» домой для надлежащего захоронения.

Он сравнивает жалкие усилия Киева - или их отсутствие - с теми, которые предприняли Соединенные Штаты, когда два американских солдата пропали без вести в Афганистане в 2006 году, и более чем 8000 солдат и команда ученых-криминалистов были отправлены на их поиски. В Украине есть только команда Жилкина, состоящая из 37 добровольцев.

Один из семи солдат, погибших в этой войне, остается неопознанным и был похоронен в братских могилах, отмеченных деревянными крестами, украшенными разноцветными пластиковыми похоронными венками и крошечными самодельными надгробиями, на которых написано: «Временно пропавший без вести в бою защитник Украины».

До захоронения неизвестного солдата, команда Жилкина берет образец ДНК, чтобы, возможно, однажды, занести его в базу данных и помочь с идентификацией. В настоящее время в Украине нет такой базы данных. Еще больше осложняет дело тот факт, что бойцам регулярной и нерегулярной армии в Украине не выдают жетоны с личной информацией, когда они поступают на службу; Жилкин уже обратился к военным чиновникам с просьбой решить этот вопрос.

В Мариновке в понедельник «Черный тюльпан» забрал с поля боя два тела, у погибших не было при себе никаких документов. Но один из мужчин держал сотовый телефон в вытянутой руке.

«Мы получим доступ к сим-карте и попытаемся найти его семью», сказал Жилкин.

Останки другого человека предоставили еще меньше зацепок. Не было ни мобильного телефона, ни документов, удостоверяющих личность, и на трупе не было отличительных признаков или татуировок.

Жилкин сказал, что солдата, скорее всего, похоронят в импровизированной могиле, и его семья не узнает о его судьбе.

«Но вся Украина будет знать, что этот человек погиб героем», сказал он.