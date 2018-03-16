Киев заверяет Брюссель: никакого отступления в Украине в реформах нет

Перед заседанием Совета ЕС, на котором планируется рассматривать вопрос по Украине, Киев циркулирует позиционный документ с аргументами в свою пользу.

Украина убеждает Европейский Союз в том, что в процессе реформ, которые внедряются в стране, нет никакого отступления.

Об этом говорится в подготовленных украинской стороной неофициальных бумагах, которыми располагает УНИАН.

Позиционный документ имеет название «Укрепление поддержки ЕС Украине в осуществлении реформ и противодействии российской агрессии» и циркулируется в ЕС перед заседанием Совета по вопросам иностранных дел. Как известно, на заседании Совета ЕС, которое пройдет 19 марта, министры иностранных дел стран-членов ЕС намерены обсудить украинский вопрос в двух аспектах - выполнение реформ и Минских договоренностей. Также перед заседанием совместный документ циркулируют 13 стран-членов ЕС, в котором говорится о процессе реформ в Украине.

В документе, подготовленном украинской стороной, отмечается, что Киев «принял во внимание общий неофициальный доклад «Сохранение Украины на пути реформирования», который представили 13 стран-членов ЕС в контексте подготовки к обсуждению ситуации в Украине на будущем Совете по вопросам внешних отношений ЕС, который пройдет 19 марта, и конференции, посвященной реформам в Украине, которая состоится в Копенгагене 27 июня».

«Мы ценим положительную оценку усилий украинского руководства по осуществлению комплексной и масштабной программы реформ для укрепления демократических институтов и возобновления экономического роста в Украине на основе лучших европейских и международных стандартов. Фактически признается, что в течение последних четырех лет после Революции Достоинства Украина осуществила больше реформ в плане масштабности и глубины, чем все время своей независимости», - говорится в документе.

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Украинская сторона констатирует, что значительная часть этих реформ была связана с реализацией программ Международного валютного фонда, Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, соблюдением требовательных критериев безвизового режима с ЕС. «Конкретный прогресс во всех этих направлениях ясно демонстрирует успех украинского правительства в программе реформ. Украина является уникальной страной в мире. Украина продолжает осуществлять такие огромные реформы параллельно с противодействием нынешней российской агрессии, которая уже привела к потере более 10 тысяч человеческих жизней, около 2 миллионов вынужденных переселенцев, огромного падения национального ВВП, потере значительной части производственных мощностей и ресурсов во временно оккупированных районах Донбасса и Крыму», - отмечается в документе.

Кроме того, украинская сторона напомнила, что в прошлом году были приняты и начаты ряд системных реформ. В частности, в документах указаны судебная реформа, реформа образования, которая «символизировала переход системы образования в Украине к лучшим европейским и международным стандартам следующего поколения», децентрализация, очистка банковского сектора.

«Ожидается, что утверждение нового законодательства о едином кредитном реестре в соответствии со стандартами ЕС усилит стабильность и безопасность финансовой системы на ближайшие годы», - считают в Киеве.

Также украинская сторона указывает на то, что Украина решила давнюю проблему возмещения НДС, продолжила динамичный процесс дерегуляции, правительство начало реформу системы здравоохранения, разработало в сотрудничестве с Всемирным банком в рамках земельной реформы Концепцию национальной модели рынка земли.

«Это лишь краткий перечень реформ, которые были начаты и внедрены с 2017 года. Для большинства из них для того, чтобы они были реализованы и их почувствовали обычные граждане, потребуется больше года или двух. Кроме того, правительство обязуется идти дальше по пути реформ в 2018 году: наработаны новый закон о национальной безопасности на основе моделей ЕС и НАТО, новый закон о дипломатической службе; новый закон о валюте, основанный на принципе «разрешено все, что не запрещено»; будет создано Национальное бюро финансовой безопасности как единый центр выявления экономических преступлений», - перечисляет украинская сторона.

При этом в Киеве утверждают, что этот год имеет решающее значение для «нашего сотрудничества, поскольку текущая программа МВФ заканчивается в начале следующего года».

«Много достигнуто, Украина продемонстрировала впечатляющую эффективность, в частности, в отношении пенсионной реформы и приватизации. В соответствии с программой МВФ мы начали очень сложную, очень чувствительную и очень непопулярную пенсионную реформу, которая ввела накопительную пенсионную систему и резко увеличила пенсионное страхование», - говорится в документе.

Вместе с тем, украинская сторона признает, что несколько вопросов для будущего четвертого пересмотра программы сотрудничества МВФ с Украиной еще не решены, включая создание Высшего антикоррупционного суда, корректировку тарифов на газ.

«Мы ожидаем, что эти вопросы будут урегулированы в ближайшее время. Нет времени для какой-либо паузы в реформах и нет никаких серьезных оснований говорить о каком-либо так называемом отступлении. Мы полностью разделяем призыв 13 стран-членов ЕС к увеличению усилий международного сообщества для противодействия фальшивым рассказам, что ничего не изменилось, или о том, что в реформах есть отступление», - убеждает документ.

При этом украинская сторона считает, что такие рассказы «однозначно способствуют усталости и разочарованию общества в «вечных преобразованиях», тем самым подрывая доверие к проевропейскому правительству».

«Это также хорошо подыгрывает российским рассказам о фиаско идеи европейской интеграции», - отмечается в документе.