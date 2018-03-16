В Одессе после резонансной аварии обновят личный состав отдела полиции по расследованию ДТП

В полиции отметили, что жители города и области недовольны деятельностью следственного отдела, ведущего дела, связанные с ДТП, приведшими к тяжелым последствиям.

В Одессе обновят личный состав отдела полиции по расследованию ДТП в связи его неэффективной работой.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в последнее время жители города и области обосновано недовольны деятельностью следственного отдела, ведущего дела, связанные с ДТП, приведшими к тяжелым последствиям, а именно к телесным повреждениям различной степени тяжести или смерти пострадавших. В частности, в связи с гибелью двоих людей, которых 11 марта сбил водитель на иномарке, который, как предполагается, участвовал в незаконных гонках.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, на основании многочисленных жалоб и обращений граждан, проанализирована работа соответствующих подразделений.

Читайте такжеВодитель, насмерть сбивший в Одессе двух пешеходов в ночь на 11 марта, участвовал в незаконных гонках - активист

«Принято решение обновить личный состав, задействовать новые подходы, более эффективные и отвечающие насущным потребностям. Это позволит оказывать более качественные полицейские услуги общине города и области в сфере следствия ДТП с пострадавшими», - отметил Форостяк.

Относительно вышеназванного резонансного ДТП, по его словам, открыто производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

«Любые слухи, что якобы создаются условия, которые дадут возможность избежать ответственности – безосновательны. Были проблемы с экспертизами, но сегодня уже все решено, несмотря на то, что их количество достигло пяти», - добавил советник.

Как сообщал УНИАН, 11 марта около 2.00 водитель Toyota Camry, двигавшийся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте. Изначально в полиции сообщили, что мужчина и женщина в это время пересекали проезжую часть.

Однако, по данным активистов, водитель совершил наезд во время участия в незаконных гонках по городу, а пешеходы находились не на дороге, а шли по тротуару.