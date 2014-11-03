Журналисту ТСН удалось "проголосовать" на псевдовыборах на Донбассе под дулами автоматов боевиков

Корреспондент ТСН Руслан Харченко ради эксперимента также решил "проголосовать" на псевдовыборах в родном Красном Луче на Луганщине.

В очереди почти все - пенсионеры. Всех волновало, за что завтра кушать. И к сожалению, фейком оказались не только выборы, но и массовая раздача социальных карт. Обещали всем с 18 лет - хватило даже не всем пенсионерам. Весь процесс был под пристальным контролем дула автоматов.

"На участке ко мне подошел вооруженный боевик, попросил документы, паспорт. Я ему показал, все уладили. Но, что больше всего поразило, что он сказал, что меня кто-то видел на телевидении. То есть, "слили" свои же. Но обошлось", - отметил Харченко.

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Никаких ограничений в этом "голосовании" не было. Проголосовать мог кто угодно и сколько угодно раз на любом участке и даже через интернет.

Сколько таких псевдоголосов зачислят - риторический вопрос. Свой выбор журналист сделал и написал на бюллетене": "Красный Луч - это Украина!".