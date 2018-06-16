Неделя в цифрах

3 очага возгорания обнаружили пожарные в сгоревшем столичном кинотеатре «Жовтень». На месте происшествия работало 22 единицы техники, было эвакуировано 60 человек – зрителей и сотрудников кинотеатра. Под натиском общественности, Киевсовет принял решение основать благотворительный фонд «Восстановим вместе» для обеспечения финансирования работ по восстановлению «Жовтня» после пожара.

4,6 млрд долларов Украина выплатит России до конца года. В эту сумму включена оплата за топливо, поставленное в предыдущие периоды, в объеме 3,1 млрд долларов, а также еще 1,5 млрд долларов в качестве предоплаты за около 4 млрд кубометров топлива, которые также могут быть поставлены до конца 2014 года.

5 литров воды в одни руки раз в 10 дней – такой лимит на воду установлен боевиками в отдельных, подконтрольных им, районах Луганска. Ранее лимит составлял 1 литр в одни руки один раз в день. Воду выдают по талонам.

6 политических сил – «Народный фронт», Блок Петра Порошенко, «Самопомич», «Оппозиционный блок», Радикальная партия и «Батькивщина» - проходят в Верховную Раду восьмого созыва. Кроме того, в парламент снова попадают 64 народных депутата, которые голосовали за законы 16 января. 54 из них избраны в мажоритарных округах.

9 университетов эвакуированы с территорий, подконтрольных боевикам в восточных областях Украины. ВУЗы переехали в Красноармейск, Винницу, Кривой Рог, Старобельск, Северодонецк, Харьков и Рубежное.

10 лет лишения свободы – максимальный срок, который грозит представителям ДНР и ЛНР за проведение псевдовыборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) уже открыто Службой безопасности Украины.

13 аэродромов, 10 технических радиолокационных пунктов и один наземный авиационный полигон Россия построит в Арктике для обеспечения военной безопасности страны в регионе. Работы по строительству объектов ведутся на островах Котельной, Врангеля, Земля Александры, Новая Земля и на мысе Шмидта.

14 деятелей культуры России вошли в список персон нон-грата в Украине, составленный и утвержденный правительством. Согласно международным нормам, имена и фамилии из этого перечня не разглашаются, о своем статусе эти люди смогут узнать непосредственно во время попытки пересечь границу. Впрочем, есть все основания полагать, что среди них есть Иосиф Кобзон и Иван Охлобыстин.

50 машин сформировали колонну четвертого «гуманитарного конвоя», который Россия отправила в Украину на текущей неделе. Российская сторона уверяет, что в составе груза – гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Пятый «гуманитарный конвой» - вдвое больше. По данным российского МЧС, это более 100 грузовых автомобилей.

52,42% составила явка избирателей на внеочередных парламентских выборах, по данным Центральной избирательной комиссии. Самая высокая явка зафиксирована на западной Украине, в частности, во Львовской области – 70%. Самая низкая явка была в юго-восточных областях и в Закарпатье. В частности, в Донецкой области на участки пришли лишь 32,4% избирателей. В Киеве явка составила 55,86%.

56 место из 142 стран мира заняла Украина в рейтинге гендерного равенства, составленного Всемирным экономическим форумом. Отчет The Global Gender Gap Report 2014 учитывает общенациональные показатели гендерных диспропорций по экономическим, политическим, образовательным критериям и критериям в сфере здравоохранения.

91 работник МВД из числа тех, кто занимал руководящие должности, как в аппарате министерства, так и в территориальных органах, попали под действие закона Украины «Об очищении власти» и были уволены. В том числе, избежать люстрации не удалось 8 генералам.

96 место из 189 заняла Украина в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business-2014. За год наша страна улучшила свои позиции сразу на 16 пунктов.

120 добровольцев в Швейцарии примут участие в испытании вакцины против вируса Эбола. Первые результаты клинических испытаний станут известны в декабре. Тем временем, по данным ВОЗ, число погибших от Эболы в мире превысило 5000 человек. Всего вирусом заражено 13 703 человека. Смертность от вируса составляет 70%.

255 земельных участков общей площадью 164,98 га выделены Госземагентством Украины участникам АТО. На сегодняшний день военные подали 7,2 тыс заявлений на получение земли.

310 грантов за пять лет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), как один из ключевых инвесторов проектов частного сектора в Украине, выдал украинским предприятиям малого и среднего бизнеса. Общая сумма грантов составила 2 000 000 евро.

370 журналистов были убиты за последние 10 лет, 90% их убийц остаются безнаказанными. В докладе Комитета защиты журналистов сообщается, что большинство погибших занимались освещением таких тем как коррупция, войны, преступность, защита прав человека. Наиболее опасными для журналистов странами являются Ирак, Сомали, Филиппины, Мексика, Россия и Сирия. Ситуация со свободой слова в Колумбии и Бразилии заметно улучшается. К слову, по состоянию на 29 октября, в плену боевиков на Донбассе оставались 4 журналиста.

805 нарушений избирательного процесса в день голосования (26 октября) были зафиксированы представителями Комитета избирателей Украины (КИУ) на внеочередных выборах Верховной Рады. Впрочем, 85% из них – это технические вопросы и процедурные моменты, которые не могли повлиять на демократичность и правомерность хода голосования и результатов.

3481 гривна – таков показатель средней заработной платы в Украине был зафиксирован в сентябре. По данным Госстата, эта цифра выше аналогичного августовского показателя на 3%.

4035 человек, в том числе, 298 человек на борту МН 17, погибли на востоке Украины по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. 9336 человек были ранены.

6 000 бойцов, которые воевали в зоне АТО на востоке Украины, могут получить статус участника боевых действий. Ранее сообщалось, что статус участника боевых действий получили уже более 800 бойцов.

440 000 украинцев стали внутренними переселенцами. По данным Министерства социальной политики Украины, на учете уже стоят 99 тысяч из них, а 49,5 тысяч человек уже начали получать государственную поддержку для покрытия затрат на проживание.

20 000 000 гривен необходимо для разработки нового генерального плана Киева, согласно выводам государственной экспертизы. За шесть лет с момента начала разработки уже профинансировано 16,5 млн гривен.

615 000 000 евро не хватает на достройку конфайнмента, который должен заменить временный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции.

647 000 000 евро выделил ЕС для финансирования газовых проектов в регионах Балтии, Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

1 930 000 000 гривен составила задолженность по заработной плате в Украине по состоянию на сентябрь. Это на 35,3% больше, чем в августе 2014 года, и на 156% больше, чем в начале текущего года, подсчитали в Государственной службе статистики.

2 283 000 000 гривен потребуются «Укравтодору» на восстановление поврежденных в результате военных действий на востоке Украины дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

2 700 000 000 долларов объединенного (третьего и четвертого) кредитного транша Международный валютный фонд может выделить Украине в рамках программы кредитования экономики в начале 2015 года. Миссия МВФ прибудет в Украину в ноябре, когда новоизбранный парламент сформирует новое правительство.

25 000 000 000 долларов могут составить потери от реализации прямых и косвенных рисков российских банков в Украине. Это максимально осторожная, или консервативная оценка рисков российских банков.