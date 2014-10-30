В Раду проходят более 60 депутатов, которые голосовали за «законы 16 января»

Об этом сообщает движение «Честно» по результатам анализа данных, размещенных на сайте Центральной избирательной комиссии по состоянию на 30 октября (обработано более 99% протоколов).

«В Верховную Раду VIII созыва попадают 64 народных депутата, которые голосовали за законы 16 января. Из них 54 избранны в мажоритарных округах (53 самовыдвиженца и один от «Блока Петра Порошенко»), а 10 - по списку «Оппозиционного блока», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в новый парламент проходят по крайней мере 37 фигурантов журналистских антикоррупционных расследований.

Ранее сообщалось, что в новую Раду попадают 62 депутата, которые голосовали за "законы 16 января". Всего 16 областей делегировали в парламент хотя бы одного депутата, который голосовал за "диктаторские" законы.