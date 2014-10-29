В МВД началась люстрация: уволены более 90 человек, в том числе 8 генералов – Аваков

Об этом сообщает в Facebook министр внутрненних дел Арсен Аваков.

"Вцелом в рамках первого этапа вчера, моим приказом уволено из органов 91 работника, из числа тех, которые занимали руководящие должности как в аппарате министерства, так и в территориальных органах", - заявил он.

По словам министра, под люстрацию попали 8 генералов

Читайте такжеПод люстрацию попадет не катастрофическое количество людей - министр юстицииВ числе уволенных: начальники областных УВД - Киевской, Донецкой, Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской; руководство Департамента службы охраны та подразделений ГАИ.

Напомним, Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября, на следующий день после его публикации.