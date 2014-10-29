В МВД началась люстрация: уволены более 90 человек, в том числе 8 генералов – Аваков
13:40, 29 октября 2014Политика
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В МВД, в соответствии с требованиями Закона "Об очищении власти", начат процесс люстрации.
В МВД началась люстрация / УНИАН
Об этом сообщает в Facebook министр внутрненних дел Арсен Аваков.
"Вцелом в рамках первого этапа вчера, моим приказом уволено из органов 91 работника, из числа тех, которые занимали руководящие должности как в аппарате министерства, так и в территориальных органах", - заявил он.
По словам министра, под люстрацию попали 8 генералов
Читайте такжеПод люстрацию попадет не катастрофическое количество людей - министр юстицииВ числе уволенных: начальники областных УВД - Киевской, Донецкой, Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской; руководство Департамента службы охраны та подразделений ГАИ.
Напомним, Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября, на следующий день после его публикации.
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