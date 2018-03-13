Парубий не подписывал распоряжение о командировке Савченко - пресс-секретарь

В этом году Савченко не обращалась к Парубию по вопросу зарубежных командировок.

В этом году народный депутат Надежда Савченко еще не обращалась к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию по вопросу заграничных командировок.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев.

"С начала 2018 года Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки", - сказал он.

Как отметил Ковалев, Парубий распоряжение о заграничной командировке Савченко не подписывал.

Читайте такжеНадежду Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота – СМИКак сообщал УНИАН, 12 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя Центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В тот же день ее сестра Вера написала в Facebook, что Надежда не получала вызов на допрос, а также заранее сообщила о своей командировке в Страсбург. «Надежда Савченко за неделю в аппарат ВР подала заявление о командировке в Страсбург на сессию, которая начнется сегодня (12 марта) в 18.00. А завтра там рабочий день и ряд встреч. То есть физически она во вторник будет там. Об этом заранее было сообщено ... Вызов на допрос никто, кстати, не получал. По возвращению Надежда охотно пообщается со всеми руководителями», - отметила сестра депутата.

Позже сама Савченко опубликовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения. «В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в СБУ, после чего, в установленный законом Украины трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК Украины, я приду на допрос в СБУ», - заявила она.

По словам Савченко, «с 12 по 16 марта я нахожусь с запланированной поездкой в Европарламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС». «Об указанном выезде я предоставила официальное сообщение в первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, установленным законом способом», - сообщила она.