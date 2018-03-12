В Раде призвали принять закон о государственном языке в первом чтении уже на этой неделе

15:17, 12 марта 2018
Политика
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Максим Бурбак / фото УНИАН

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

«Народный фронт» настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (5670-д). Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале имеем компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта», - подчеркнул он.

Максим Бурбак подчеркнул, что на сегодня нет закона о государственном языке, существует только норма Конституции, поэтому парламент должен выполнить свой долг и принять закон о государственном языке.

«Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что: «Государственным языком в Украине является украинский язык». В конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным взрывной закон парочки «регионалов», который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал – восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг мы должны выполнить», - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного имеет широкую поддержку среди экспертов, общественности и ученых.

«Академическая среда и украинские интеллектуалы активно поддерживают этот законопроект. Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша фракция настаивает на его скорейшем принятии. Защита и утверждение украинского языка – это вопрос национальной безопасности и противодействие гибридной агрессии «русского мира»», - подчеркнул Максим Бурбак.

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Теги: #Народный фронт#Максим Бурбак#закон об украинском языке