Боевики намекнули миссии ОБСЕ, что в день псевдовыборов вести мониторинг будет опасно

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, согласно которому наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают следить за работой офиса Объединенного центра по контролю и координации (ОЦКК) в Дебальцево и других городах.

Читайте такжеКремль заявил, что украинская сторона и ОБСЕ не осматривали четвертый «гумконвой»В частности, в городе Оленевка (25 км на юг от Донецка) миссия ОБСЕ наблюдала напротив главного входа в офис ОЦКК за вооруженными охранниками так называемого "министерства обороны Донецкой народной республики".

"Согласно информации охранников, ожидается, что ситуация с безопасностью ухудшится в день "выборов" 2 ноября", - сказано в сообщении.