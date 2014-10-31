Боевики намекнули миссии ОБСЕ, что в день псевдовыборов вести мониторинг будет опасно
21:32, 31 октября 2014Политика
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Специальная наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что представители террористической организации "Донецкая народная республика" ожидают ухудшения ситуации безопасности.
Миссии ОБСЕ рассказали об ухудшении ситуации безопасности / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, согласно которому наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают следить за работой офиса Объединенного центра по контролю и координации (ОЦКК) в Дебальцево и других городах.
Читайте такжеКремль заявил, что украинская сторона и ОБСЕ не осматривали четвертый «гумконвой»В частности, в городе Оленевка (25 км на юг от Донецка) миссия ОБСЕ наблюдала напротив главного входа в офис ОЦКК за вооруженными охранниками так называемого "министерства обороны Донецкой народной республики".
"Согласно информации охранников, ожидается, что ситуация с безопасностью ухудшится в день "выборов" 2 ноября", - сказано в сообщении.
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