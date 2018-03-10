Европа взращивает "монстра", который пойдет на нее войной - журналист

Вооружать будущего агрессора больше других хотят Германия и Австрия, отметил журналист.

Европа сама взращивает "монстра" — Российскую Федерацию, который пойдет на нее войной, собственно, уже пошел, но пока что гибридной.

Европейские страны строят планы на расширение закупок российского газа и продолжают покупать нефть, других доходов у РФ нет, написал журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

"По данным западных разведок, Путин (президент России Владимир Путин — Ред.) готовится к войне. Это очевидно по всем признакам: расположение войск, типы вооружений, постановка экономики под контроль государства и т.д", — отметил он.

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Автор подчеркнул, что "в это время Европа строит планы на расширение закупок русского газа и продолжает покупать нефть".

"Других денег у РФ нет и не может быть. Кроме нефти, газа и страха, она ничего на экспорт не производит", — добавил Муждабаев.

"Ирония судьбы в том, что кормить/вооружать будущего агрессора больше других хотят Германия и Австрия. Прошлый рейх, как мамка, дает сиську нынешнему. Или берет сиську. Или не сиську", — говорится в сообщении.