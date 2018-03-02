Путин отвергает начало новой холодной войны

На вопрос, не является ли заявленное им новое вооружение лишь компьютерной графикой, президент России заверил, что оно уже успешно прошло испытания.

Президент России Владимир Путин назвал мнения аналитиков о начале "новой холодной войны" пропагандой.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

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"По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой", – заявил Путин.

По мнению Путина, гонка вооружений началась еще в 2002 году, когда США вышли из договора по ПРО.

Кроме того, в ответ на вопрос ведущей, не является ли заявленное им новое вооружение лишь компьютерной графикой, президент России зверил что оно уже успешно прошло испытания.

"Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению" – сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем. "Ни у кого другого такого оружия пока нет", - отметил он.