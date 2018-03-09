Украинского политзаключенного в России второй раз за месяц перевели в штрафной изолятор

Жена Андрея Коломийца сообщила, что оперативники допрашивали заключенных, работающих вместе с ним в одном цеху. У заключенных спрашивали, знают ли они, что Андрей политзаключенный. Также сотрудники колонии интересовались, говорит ли Коломиец с другими заключенным об Украине и событиях на Майдане.

Незаконно осужденного в Российской Федерации активиста Евромайдана Андрея Коломийца второй раз подряд посадили в штрафной изолятор (ШИЗО) в российской колонии.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену украинца Галину Коломиец.

Она рассказала, 26 февраля Андрея посадили в ШИЗО первый раз на 10 суток за несоблюдение формы одежды.

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"За сутки до выхода из изолятора сотрудники колонии сфотографировали, что он спит не по режиму (на полу). Из-за этого 9 марта его второй раз отправили в ШИЗО еще на 10 суток. Пока Андрей находился в изоляторе, оперативники допрашивали заключенных, работающих вместе с ним в одном цеху. У заключенных спрашивали, знают ли они, что Андрей политзаключенный. Также сотрудники колонии интересовались, говорит ли Коломиец с другими заключенным об Украине и событиях на Майдане", - сообщила Галина Коломиец.

Правозащитники напомнили, что Андрея Коломийца, жителя Киевской области, 1993 года рождения, 10 июня 2016 года признали виновным и приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» во время событий на Майдане в Киеве по статьям 105 и 30 УК РФ, а также по ст. 228 за хранение наркотических средств. Украинец был задержан в Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым.

Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано.

Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на «Беркут».

После вынесения приговора Коломиец был этапирован в исправительную колонию № 14 Краснодарского края.