Порошенко не приехал возложить цветы к памятнику Шевченко в Киеве

15:18, 09 марта 2018
Политика
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МихоМайдан проводит митинг у памятника Шевченко / фото УНИАН

Подходы к монументу оказались перекрыты сторонниками лишенного гражданства Михаила Саакашвили, требовавшими импичмента Порошенко, пишет Страна.ua

Возложение цветов было запланирована на 12:00.

В городе были предприняты беспрецедентны меры безопасности: перекрыты дороги, отменены остановки общественного транспорта и проход по улицам после тщательной проверки. 

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Впрочем, нельзя исключать, что Порошенко может приехать возложить цветы позже, когда митинг разойдется.

Так же в соцсетях появилась информация, что Порошенко может поехать в Канев на могилу Тараса Шевченка. Однако официального подтверждения или опровержения пока что нет.

Ранее сообщалось, что в парк Шевченко, куда должен приехать Порошенко, сотни полицейских и металлодетекторы на входе.

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Теги: #Петр Порошенко#митинг сторонников Саакашвили#памятник Шевченко