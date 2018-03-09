Порошенко не приехал возложить цветы к памятнику Шевченко в Киеве

Впрочем, нельзя исключать, что Порошенко может приехать возложить цветы позже, когда митинг разойдется.

Сегодня, 9 марта президент Петр Порошенко не стал возлагать цветы к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 204-й годовщины со дня рождения поэта из-за протестующих сторонников Саакашвили.

Подходы к монументу оказались перекрыты сторонниками лишенного гражданства Михаила Саакашвили, требовавшими импичмента Порошенко, пишет Страна.ua.

Возложение цветов было запланирована на 12:00.

В городе были предприняты беспрецедентны меры безопасности: перекрыты дороги, отменены остановки общественного транспорта и проход по улицам после тщательной проверки.

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Впрочем, нельзя исключать, что Порошенко может приехать возложить цветы позже, когда митинг разойдется.

Так же в соцсетях появилась информация, что Порошенко может поехать в Канев на могилу Тараса Шевченка. Однако официального подтверждения или опровержения пока что нет.

Ранее сообщалось, что в парк Шевченко, куда должен приехать Порошенко, сотни полицейских и металлодетекторы на входе.