Порошенко согласился оставить Яценюка премьером

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Предложил фракции БПП выдвинуть на должность премьер-министра Арсения Яценюка", - написал Порошенко.

Предложил фракции БПП выдвинуть на должность премьер-министра Арсения Яценюка. pic.twitter.com/UzDx2z7PW0 - Петр Порошенко (@poroshenko) October 31, 2014

Позже стало известно, партия «Блок Петра Порошенко» поддержит кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-министра нового коалиционного правительства при условии подробного согласования плана совместной деятельности.

Такое решение было озвучено во время первого заседания будущей фракции, сообщается на сайте политсилы.

Читайте такжеПорошенко согласился оставить Яценюка премьером – Найем"По предварительным данным, фракция партии «Блок Петра Порошенко» уже составляет 150 депутатов. Это 132 кандидата, избранных в общегосударственном и одномандатных округах, а также 18 самовыдвиженцев, которых партия поддержала на выборах. На заседании были также делегированы представители в переговорную группу по образованию коалиции – Юрий Луценко, Владимир Гройсман и Виталий Ковальчук", - говорится также в сообщении.

Напомним, сегодня, 31 октября, президент Украины Петр Порошенко предложил фракции "Блока Петра Порошенко" выдвинуть на должность премьер-министра кандидатуру Яценюка.