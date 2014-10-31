МВД планирует расширить список статей УК в деле Пореченкова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после вручения наград в Киеве сотрудникам МВД, которые принимали участие в АТО.

«Сегодня утром возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.260. Это наиболее обременительная статья - участие в вооруженном формировании. Считаю, что будет расширено производство. Там, видимо, будет ст. 115 (покушение на убийство). И из того уровня доказательств, которым хвастается в сети (Пореченков), никаких шансов доказать обратное у этого субъекта нет», - сказал Аваков.

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Министр выразил надежду, что в ближайшее время будет санкция суда на арест Пореченкова, а также на его розыск. «Считаю, что такая санкция будет поддержана Интерполом, поскольку мы имеем неоспоримые доказательства (совершение преступления Пореченковым - УНИАН), и он никогда не выедет за пределы РФ, чтобы не быть арестованным и доставленным путем экстрадиции в Украину для адекватного наказания», - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что Украина всегда рада приезду деятелей искусств, однако «мы не позволим сюда приезжать негодяям, которые устраивают обстрел наших солдат и хвастают этим».