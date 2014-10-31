ЦИК получила от Луганщины первые протоколы с "мокрыми" печатями

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении сегодняшнего дня ЦИК планирует принять протоколы с "мокрыми" печатями от около 55 ОИК.

Сейчас уже приняты оригинальные протоколы трех ОИК в Луганской области – №112 (Рубежное), № 106 (Северодонецк) и №114 (Беловодск).

В частности, представитель 112-й ОИК отметил, что выборы в округе прошли на 23 участках и на двух из них состоялся повторный подсчет голосов в связи с тем, что некоторые члены УИК были не компетентны, в частности, не могли произвести элементарные "арифметические действия". Он также отметил, что некоторые члены ОИК блокировали работу комиссии, поэтому это повлияло на то, что комиссия медлила с вводом данных об итогах голосования в информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК приняла 107 протоколов ОИК. В частности, протоколы с "мокрыми" печатями поступили от всех 13 ОИК Киева и 5 - Ривненской области. Из Луганской области поступили оригинальные протоколы от четырех из пяти ОИК, где состоялись выборы, и от 3 из 12 ОИК Донецкой области.

Читайте такжеЦИК обработала 99,72% электронных протоколов Таким образом, по состоянию на этот час уже принято 110 оригинальных протоколов ОИК об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах.