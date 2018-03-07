У Лаврова просьбу Собчак к Украине посетить Крым сравнили с разрешением "пойти в туалет"

Спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала историю о записке Буша-младшего к своему советнику Кондолизе Райс.

В МИД России сравнили просьбу кандидата в президенты РФ Ксении Собчак к властям Украины посетить оккупированный Крым с разрешением «пойти в туалет».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Собчак о том, что она направила в Посольство Украины письмо о намерении посетить Крым через Украину, сказала: «Мне все это напомнило ситуацию середины 2000-х годов. Я тогда работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, и был Совет безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США, на тот момент это был Джордж Буш-младший. Это была очень забавная история. Он сидел в зале Совета безопасности за столом и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в сеть. Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш-младший спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным».

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Посольстве Украины в РФ опровергли заявление Собчак об обращении в дипмиссию за разрешением посетить временно оккупированный Крым.