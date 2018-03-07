В Одессе открылось представительство Консультативной миссии ЕС в Украине

Предполагается, что в Одессе будут работать 20 представителей миссии – международные и украинские эксперты.

В Одессе сегодня открылось региональное представительство Консультативной миссии Европейского Союза в Украине, которая предоставляет поддержку государственным органам в реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия выступил командующий гражданскими операциями миссии совместной политики безопасности и обороны ЕС Кеннет Дин.

«Консультативная миссия ЕС создана для предоставления помощи в процессе реформирования. С открытием третьего регионального представительства и расширением нашей поддержки для Одессы, мы свидетельствуем о своей преданности этому процессу», - сказал Дин.

Он уточнил, что в 2016 году начали работать представительства во Львове и Харькове. Главный офис миссии расположен в Киеве.

Предполагается, что в перспективе в Одессе будут работать 20 представителей миссии – международные и украинские эксперты.

«Как и все украинцы, одесситы хотят видеть свое будущее и будущее своих детей безопасным и обеспеченным. Это означает будущее, где люди доверяют органам сектора общественной безопасности, где главенствует верховенство права», - акцентировал Дин.

Как отметил заместитель главы представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен, Одесская область является ключевой для Украины и руководство страны неоднократно обращалось с просьбой открыть представительство именно в Одессе.