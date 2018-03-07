Саакашвили заявил, что из Украины его выдворяла личная охрана Порошенко

По словам политика, при въезде в Польшу, поляки формально задали вопрос: не просит ли он политического убежища.

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что его выдворили из Украины на частном самолете.

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Об этом он рассказал в интервью изданию "Медуза". "Да. Но скрутили руки, почему-то надели на голову какую-то кепку, чтобы я не видел ничего. Причем (люди, которые выдворяли) притворялись украинскими пограничниками, хотя это была личная охрана (президента Украины) Порошенко и сотрудники охранной компании, которой владеет бизнес-партнер Порошенко (Игорь) Кононенко", - отметил Саакашвили.

По словам политика, при въезде в Польшу, поляки формально задали вопрос: не просит ли он политического убежища.

"Мой ответ был - нет. Я мог находиться на польской территории 15 дней, но сразу переехал в Голландию и получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу", - отметил Саакашвили.

"Когда я въехал в Польшу, условие было следующее. У Польши с Украиной есть соглашение о реадмиссии. Но поляки четко сказали, что реадмиссия возможна, если она будет добровольной, без применения грубой силы, и тем более вооруженного эскорта. Украинцы нарушили все эти соглашения, но поляки оказались перед фактом - я уже в Польше", – объясняет политик.

По словам Саакашвили, в Польше его встретили депутаты Сейма, общалось руководство министерства внутренних дел, госсекретарь министерства внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили задержали и вывезли в Польшу на основании того, что он оттуда въехал в Украину с нарушением процедуры.

Государственная пограничная служба заявляла, что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии вернули в Польшу, ни о стоимости перелета.

Таким образом до сих пор неизвестно, кто и как осуществлял транспортировку Саакашвили в Польшу.

Адвокаты Саакашвили пожаловались на его выдворение из Украины в Европейский суд по правам человека.

Саакашвили обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже оплатил штраф.

Кроме того, лидеру "Движения новых сил" инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности" (ч 2. ст. 256): якобы Саакашвили договаривался с человеком экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.