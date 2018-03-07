"Германии должно быть стыдно" - в Atlantic Council прокомментировали немецкую позицию по газовому спору России и Украины

Германии должно быть стыдно за свою позицию, поскольку "Газпром" отказывается признавать решение международного арбитража, а немецкое правительство обвиняет обе стороны.

Германии должно быть стыдно поскольку "Газпром" отказывается признавать решение международного арбитража с "Нафтогазом", а немецкое правительство обвиняет обе стороны.

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Так эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал заявление спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта относительно угроз российского "Газпрома" прекратить контракт по поставке газа с украинским "Нафтогазом", передает Голос Америки.

Две стороны должны выполнять решение Стокгольмского арбитража, подчеркнул Штеффен Зайберт.

«В интересах Германии, Евросоюза, России и Украины, чтобы эти обе страны доказали, что они являются надежными партнерами в газоснабжении Европы и гарантировали бесперебойные поставки», - сказал Зайберт.

Он повторил точку зрения правительства Германии о том, что новый газопровод через Балтийское море в обход Украины "является исключительно коммерческим проектом", однако добавил, что "в интересах Германии и Европы, чтобы Украина продолжила играть роль в транзите российского газа".