Кандидаты в депутаты не исключают драк в новой Раде

Об этом они сказали сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

В частности, кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» Игорь Луценко не исключил, что парламент не сможет нормально работать из-за агрессивных действия ряда народных депутатов, в том числе из Радикальной партии.

Луценко, который сейчас является столичным депутатом, отметил, что «у нас, в Киевсовете, есть традиция - начинаем заседание с того, что Радикальная партия идет бить Кличко». «Ну они, как правило, не доходят, потому что их там останавливают, но такое начало, оно всегда энергетически заряжает. И не всегда в ту сторону», - добавил Луценко. По его словам, «у них такой стиль, что у меня возникает подозрение, сможет ли парламент вообще работать».

Кандидат в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко отметил, что «сумасшедших хватает, в том числе и под куполом (речь идет о помещении Верховной Рады, где проходят пленарные заседания - УНИАН). Но я думаю, что большинство людей, а большинство там абсолютно адекватно, не допустит этого " цирка».

Читайте такжеКомитет по свободе слова нельзя отдавать людям, которые ее душили - ЧерненкоКандидат в народные депутаты от партии «Объединение «Самопомощь» Виктория Войцицкая отметила: «Мне кажется, что мы должны гасить такие проявления агрессии в любой форме, потому что мир на нас смотрит и мир хочет видеть понятного и прогнозируемого партнера». «И мы не имеем права допустить того, что у нас творилось последние несколько лет», - добавила она.

В то же время кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Сергей Высоцкий не исключает, что агрессия и провокации могут быть и со стороны «Оппозиционного блока». «Я считаю, что может случиться, что «выпрется», извините меня, на трибуну какой-то человек из «Оппозиционного блока» и начнет рассказывать, что правильно всех на Майдане... И все, и понеслось», - добавил он. По его словам, «не исключено, что они будут раздражителями по заданию Кремля, чтобы раскачивать парламент Украины».