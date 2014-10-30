ФИФА удалила из проморолика ЧМ-2018 скандальный кадр с Крымом в составе России

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь организации Дэвид Ноэми в четверг.

"К сожалению, мы не обратили внимание на выбранную и использованную местным исполнителем услуг карту России, и сомнительный кадр был удален", - написал он, отвечая на запрос агентства.

Представитель организации написал, что презентацией ролика, которая состоялась в стенах Большого театра, по поручению FIFA занималось российское креативное агентство.

Читайте такжеПрезидент ФФУ Коньков после встречи в Ньоне просит ФИФА и УЕФА применить санкции к РФСКак сообщал УНИАН, во время презентации эмблемы предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года на лазерном шоу, показанном зрителям на фасаде здания Большого театра в Москве, карта Российской Федерации была изображена с аннексированным Крымом.

Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский обратился к Федерации футбола Украины и Министерства молодежи и спорта с просьбой срочно подать иск и протест в связи с появлением такого видеоролика.

"Обращаюсь публично к Федерации футбола Украины и Министерства молодежи и спорта Украины немедленно подать протест и иск по поводу появления видеоматериала с презентацией официальной эмблемы ЧМ по футболу 2018 года, в котором карта Российской Федерации подается c территорией АР Крым (Украина)", - подчеркнул Лубкивский.

Он также предостерегает все иностранные СМИ, картографические и геодезические организации, занимающиеся, в частности, печатанием карт, об ответственности за изображения карты Российской Федерации с частью украинской территории.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последние месяцы звучат многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, за аннексию РФ украинского Крыма, поддержку террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включение трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая, что спорт вне политики.