ФИФА удалила из проморолика ЧМ-2018 скандальный кадр с Крымом в составе России
Международная федерация футбола (FIFA) удалила из официального презентационного видео ролика Чемпионата мира по Футболу 2018 года кадр, на котором Крым изображен частью Российской Федерации.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь организации Дэвид Ноэми в четверг.
"К сожалению, мы не обратили внимание на выбранную и использованную местным исполнителем услуг карту России, и сомнительный кадр был удален", - написал он, отвечая на запрос агентства.
Представитель организации написал, что презентацией ролика, которая состоялась в стенах Большого театра, по поручению FIFA занималось российское креативное агентство.
Читайте такжеПрезидент ФФУ Коньков после встречи в Ньоне просит ФИФА и УЕФА применить санкции к РФСКак сообщал УНИАН, во время презентации эмблемы предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года на лазерном шоу, показанном зрителям на фасаде здания Большого театра в Москве, карта Российской Федерации была изображена с аннексированным Крымом.
Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский обратился к Федерации футбола Украины и Министерства молодежи и спорта с просьбой срочно подать иск и протест в связи с появлением такого видеоролика.
"Обращаюсь публично к Федерации футбола Украины и Министерства молодежи и спорта Украины немедленно подать протест и иск по поводу появления видеоматериала с презентацией официальной эмблемы ЧМ по футболу 2018 года, в котором карта Российской Федерации подается c территорией АР Крым (Украина)", - подчеркнул Лубкивский.
Он также предостерегает все иностранные СМИ, картографические и геодезические организации, занимающиеся, в частности, печатанием карт, об ответственности за изображения карты Российской Федерации с частью украинской территории.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.
В последние месяцы звучат многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, за аннексию РФ украинского Крыма, поддержку террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включение трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.
ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая, что спорт вне политики.