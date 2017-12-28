Генпрокуратура внесла апелляционную жалобу на приговор суда в отношении "титушки" Крысина

Генеральная прокуратура Украины сегодня внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного осуждения "титушки" Юрия Крысина, который добивал битой раненного журналиста Вячеслава Веремия.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, жалоба внесена по основаниям неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости.

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В Генпрокуратуре подчеркнули, учитывая, что назначенное указанному лицу наказание по ч. 4 ст. 296 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, на основании которого последний освобожден от отбывания наказания с испытанием, "не отвечает общим принципам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".

Как сообщалось, приговором Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря Крысин признан виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, совершено группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, имевших место во время Революции Достоинства в ночь с 18 на 19 февраля 2014 в отношении журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.