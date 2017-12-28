Генпрокуратура внесла апелляционную жалобу на приговор суда в отношении "титушки" Крысина
Жалоба внесена по основаниям неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности.
Генеральная прокуратура Украины сегодня внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного осуждения "титушки" Юрия Крысина, который добивал битой раненного журналиста Вячеслава Веремия.
Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, жалоба внесена по основаниям неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости.
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В Генпрокуратуре подчеркнули, учитывая, что назначенное указанному лицу наказание по ч. 4 ст. 296 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, на основании которого последний освобожден от отбывания наказания с испытанием, "не отвечает общим принципам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".
Как сообщалось, приговором Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря Крысин признан виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, совершено группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, имевших место во время Революции Достоинства в ночь с 18 на 19 февраля 2014 в отношении журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.