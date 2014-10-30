Украина пока не получила информации об участии Красного Креста в перевозке российского "гуманитарного груза"

Международный комитет Красного Креста не предоставил никакого ответа в отношении участия в перевозке и распределении очередного «гуманитарного конвоя" из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что украинские таможенники и пограничники должны оформить любой груз, который будет идти из России, а не просто осмотреть.

"Пока данные процедуры не выполнены, и Международный комитет Красного Креста пока не дал никакого ответа по этому вопросу", - отметил Лысенко.

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Спикер отметил, что груз из очередного «гуманитарного конвоя» из Российской Федерации террористы планируют использовать для раздачи населению во время самопровозглашенных «выборов», запланированных на 2 ноября.

"По оперативной информации, руководитель террористической организации «Донецкая Народная Республика» Захарченко пообещал жителям расстреливать бандитов за хищение или перепродажу гуманитарной помощи", - добавил Лысенко.

При этом он отметил, что жителям Донбасса "не следует очень рассчитывать на гуманитарную помощь, поскольку ее на всех не хватит".

По словам Лысенко, главарь боевиков "предложил жителям думать, как самим заработать себе на пропитание".

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"Фактически Захарченко признал факты, о которых мы сообщали - львиная доля гуманитарной помощи к мирным гражданам на захваченных боевиками территориях не доходит, ее получают террористы для собственного потребления или перепродажи через магазины", - подытожил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, 28 октября колонна из 100 грузовиков отправилась из подмосковного Ногинска на Донбасс.

В МИД Украины и в СНБО заявили, что не получали от России официальных сообщений об отправке на Донбасс четвертого так называемого «гуманитарного конвоя».

До этого Россия уже трижды отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинских властей и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.