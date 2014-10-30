Тягнибок после "пролета" на выборах: "Свобода" расторгает соглашения с партнерами по Майдану

Лидер Всеукраинского объединения “Свобода” Олег Тягнибок заявляет, что возглавляемая им партия обжалует подсчет голосов в суде, поскольку знает, что получила значительно больше голосов избирателей, чем официально объявляют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сообщил сегодня, выступая на митинге в Киеве возле здания Центральной избирательной комиссии.

“Обращаюсь к тем, кто сейчас работает в комиссиях, обращаюсь к тем, кто будет бороться в судах, мы будем бороться потому что знаем, что мы проходим в парламент. Потому что мы знаем, что тех голосов, которых не хватает, “Свобода” имела”, - сказал Тягнибок.

Читайте также"Свободовцы" начинают собираться у здания ЦИК (фото)

Он напомнил, что все экзит-полы, в том числе международные, показывали, что “Свобода” опережает даже партию “Батькивщина”. Анализируя ситуацию, Тягнибок отметил, что таким образом складывается впечатление, что партию “Свобода” стали ”сливать”. “Но сливать начали «Свободу» не сейчас после подсчета голосов, а после Майдана. И теперь "Свобода" не обязана придерживаться договоренностей со своими партнерами по коалиции. Сегодня Кремлю и Путину не выгодно, чтобы «Свобода» была в парламенте. Москве лучше иметь другие фракции — либерального направления, потому что с ними можно договориться, а со “Свободой” договориться невозможно”, - отметил Тягнибок.

По его словам, «много тех, кто не хочет видеть в украинском парламенте представителей национальных интересов, а хотят видеть тех, кто будет отстаивать интересы олигархов». Он подчеркнул, что "Свобода” все делала честно в интересах Украины, и “Свобода” не проиграла, и никогда не проигрывает”.

Лидер партии отметил, что сегодняшний митинг под ЦИК - это начало мобилизации “Свободы”, которая и дальше в любом случае будет отстаивать интересы украинцев.

В свою очередь избранный по предварительным данным народным депутатом в мажоритарном округе “свободовец” Юрий Левченко также отметил, что в действительности “Свобода” получила “эти злосчастные 6 с чем-то процентов”, но уменьшать процент начали те силы, которые не хотят иметь националистической фракции.

По мнению Левченко, “это делается для того, чтобы голос нации не звучал так громко в новой Раде, как звучал в предыдущей”. По его словам, новоизбранный парламент будет либеральным как в политическом, так и в экономическом плане.

Читайте такжеСоциолог объяснил, почему "Свобода" не проходит в Раду, несмотря на хорошие показатели экзит-поллов

“Но мы из этого с вами выйдем более сильными, через месяц-полгода люди увидят, кто как голосует и кого они избрали», - сказал Левченко. Он отметил, что в будущей Верховной Раде "будет не 7 «свободовцев», а будет еще более мощная фракция, чем была в ВР седьмого созыва”.

После окончания митинга его участники намерены сформировать делегацию, в частности из новоизбранных депутатов-мажоритарщиков от “Свободы”, которая встретится с руководством ЦИК и донесет до них свою позицию.