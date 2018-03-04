НАБУ предоставили доступ к документам по выигрышам Ляшко в лотерею

В октябре прошлого года нардеп задекларировал выигрыши в лотерею на общую сумму свыше 570 тыс. грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к вещам и документам «Украинской национальной лотереи», которые касаются выигрышей Олега Ляшко.

Об этом сообщает издание «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 26 февраля.

Отмечается, что 24 октября 2017 года глава фракции РПЛ в Верховной Раде Олег Ляшко задекларировал выигрыши в лотерею на суммы 283 тыс грн и 134 тыс грн.

Соломенский суд предоставил доступ детективам НАБУ к документам в отношении всех выигрышей (призов) Олега Ляшко за период с 01.01.2017 по 24.10.2017 включительно. Постановление действует в течение одного месяца.

Согласно письму «Украинской национальной лотереи», в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано. В письме предприятия говорится, что информация о выигрыше в лотерею является конфиденциальной, как и персональные данные игроков.

В октябре прошлого года сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет декларацию Ляшко в связи с сообщением о выигрыше им свыше 570 тыс. грн в лотерею.

По данному факту НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000004970 от 11.12.2017 по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.