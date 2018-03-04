НАБУ предоставили доступ к документам по выигрышам Ляшко в лотерею

20:22, 04 марта 2018
Политика
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НАБУ проверяет лотерейные выигрыши Ляшко / фото УНИАН

Об этом сообщает издание «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 26 февраля.

Отмечается, что 24 октября 2017 года глава фракции РПЛ в Верховной Раде Олег Ляшко задекларировал выигрыши в лотерею на суммы 283 тыс грн и 134 тыс грн.

Соломенский суд предоставил доступ детективам НАБУ к документам в отношении всех выигрышей (призов) Олега Ляшко за период с 01.01.2017 по 24.10.2017 включительно. Постановление действует в течение одного месяца.

Согласно письму «Украинской национальной лотереи», в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано. В письме предприятия говорится, что информация о выигрыше в лотерею является конфиденциальной, как и персональные данные игроков.

В октябре прошлого года сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет декларацию Ляшко в связи с сообщением о выигрыше им свыше 570 тыс. грн в лотерею.

По данному факту НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000004970 от 11.12.2017 по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Теги: #Ляшко#НАБУ