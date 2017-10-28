НАБУ проверяет Ляшко из-за выигрыша полмиллиона гривень в лотереях – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет декларацию председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко в связи с сообщением о выигрыше им более 570 тыс. грн в лотерею.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил в интервью "5 каналу".

"Мы проверяем это (утверждение Ляшко, что он выиграл в лотерею 571 тыс. грн)", - отметил Сытник. Других подробностей он сообщил.

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Как сообщалось, Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на общую сумму 571,045 грн. В то же время в представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать информацию о выигрыше Ляшко или других игроков, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация.

25 октября в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что в ближайшее время проверят декларацию Ляшко в связи с общественным резонансом, который вызвала информация о том, что он задекларировал три выигрыша в лотерею на сумму 571,045 грн.