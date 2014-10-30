Если РФ не предложит переговоры по Донбассу в ближайшие недели, она пойдет войной на Украину – эксперт

"Думаю, что это попытка понять реакцию Украины. Когда будут сформированы правительственные структуры, когда будет понятно, насколько коалиционные партнеры будут влиять на позицию Порошенко", - сказал он, отметив, что это тоже элемент давления на главу Украинского государства.

"Для меня является ключевым в этой попытке, будет ли РФ будет настаивать на международных переговорах (для решения конфликта на Донбассе - УНИАН). Если она это сделает за какую-то неделю-две, это будет свидетельством того, что она использует метод политического давления", - сказал эксперт.

В противном случае, по его мнению, следует ожидать масштабной военной операциий России в Украине, которая может быть попыткой пробить наземный коридор к Крыму и нынешняя активизация боевиков является элементом подготовки к реализации этого плана.

Воробьев отметил, что очередной этап политических переговоров по вопросам разрешения кризиса на Донбассе в таком случае может начаться только после завершения этой возможной военной операции.

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Ранее во время организованной PISM дискуссии на тему ситуации в Украине эксперты высказывали мнение, что украинская власть будет способствовать обеспечению Крыму из России необходимыми товарами через украинскую территорию, поскольку осознает, что блокирование таких поставок, без сомнения, спровоцирует Россию на военную операцию.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики вновь активизировали свою активность на Донбассе, увеличив количество атак на украинских силовиков, несмотря на достигнутое еще в начале прошлого месяца перемирие.

В сентябре аналитики PISM оценивали шансы того, что Россия все-таки попытается пробить наземный коридор в оккупированный ею в марте Крым 50 процентов на 50, замечая, что этот вариант может быть экономически выгодным россиянам.