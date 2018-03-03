Полиция оцепила палатки в Мариинском парке

Часть палаток разрушена, там дежурят несколько десятков правоохранителей.

Представители полиции оцепили палатки в Мариинском парке, расположенные рядом со зданием Министерства здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, часть палаток разрушена. Там дежурят несколько десятков правоохранителей.

В то же время, между Мариинским дворцом и парком, на площади находится около 10 грузовиков правоохранителей, а также автобусы, на некоторых из которых указывается, что они принадлежат Национальной гвардии Украины.

Возле памятника Ватутину работает снегоочистительная техника, а доступ к территории палаточного городка, который находится в парке возле него, ограничен ограждающей лентой. Также по периметру дежурят правоохранители со щитами.

Видны разрушенные палатки, возле которых что-то рассматривают правоохранители и документируют.

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Как сообщал УНИАН, сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся относительно событий 27 февраля, когда пострадали 14 правоохранителей.

27 февраля возле ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались пресечь их действия, однако участники акции начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. В результате столкновений пострадали 14 правоохранителей. Также были задержаны 9 нарушителей правопорядка.