Делегация Украины в НАТО связала историю с наркотиками в посольстве РФ с масштабами контрабанды на оккупированных территориях

Те 389 килограммов кокаина российского посольства в Аргентине является каплей в море тех объемов наркотических веществ, переправляются через оккупированные Россией территории Украины и Грузии, заявила Фриз.

Оккупированные Россией территории превращаются в зоны перевалки контрабандных товаров, оружия и теневой экономики.

Об этом заявила народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз во время выступления на Межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" в Кишиневе.

"На неподконтрольных нам территориях действуют ячейки и центры, занимающиеся подрывной деятельностью против наших стран в интересах агрессора, осуществляют попытки инфильтрации в политическую жизнь с целью изменения внешнеполитического курса, преобразования в сырьевой придаток, ликвидации экономических конкурентов", - написала Фриз на своей странице в Facebook в пятницу.

"Напомнила участникам о том, что за 4 года войны в Донбассе более 10 предприятий, которые находились на оккупированных территориях, были демонтированы и вывезены на территорию России, а еще два десятка порезанные на металл. Очевидно, что все это не имеет ничего общего с "защитой соотечественников". Это бандитизм, превращенный в государственную политику России", - добавила она.

Народный депутат подчеркнула, что оккупированные территории превратились в зоны перевалки контрабандных товаров и теневой экономики. "По нашим данным, есть основания считать, что те 389 килограммов кокаина российского посольства в Аргентине является каплей в море тех объемов наркотических веществ, переправляются через оккупированные Россией территории Украины и Грузии. В том числе, с использованием каналов российского дипломатического ведомства и МО РФ. Таким образом, поддержка Россией этих конфликтов способствует развитию трансграничной преступности", - написала Фриз.

Украинская сторона выразила особую обеспокоенность вероятностью использования оккупированных территорий Украины, Молдовы и Грузии для осуществления трансферта запрещенных технологий и компонентов, в частности, радиоактивных компонентов и бактериологического оружия.

Кроме того, говоря о влиянии дезинформации, украинская сторона отметила, что Кремль перенес усилия, выбрав целью таких кампаний США, НАТО, страны ЕС и демократические институты.

"Очень показательно, что 27 февраля в Молдове впервые Координационный Совет Молдовы по телевидению и радиовещанию наложил штраф на телеканал RTR-Moldova за трансляцию российских новостей", - отметила Фриз.