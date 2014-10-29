Местные выборы нужно проводить весной 2015 года - Садовый

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«Проехав Украину, мы увидели ограбленную страну. В очень многих городах есть катастрофическая проблема с властью. В некоторых власть вообще отсутствует. Влияние криминалитета. Поэтому не надо ждать в 2015 году выборов на осень. Можно не дожить. Надо проводить выборы весной», - отметил Садовый.

При этом он отметил, что необходимо минимум в три раза уменьшить количество депутатов местных советов. Такой законопроект будет предложен от «Самопомочи» в Верховной Раде.

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В то же время Садовый выступает за предоставление больших полномочий органам местного самоуправления. По мнению политика, соответствующие изменения относительно децентрализации власти должен принять парламент.

На данный момент ЦИК обработал более 99 % электронных протоколов. «Самопомощь» набирает 10,99 % голосов, показав третий результат.