Боевики обстреливают из артиллерии Артемовский район Донецкой области
21:44, 29 октября 2014Политика
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В Артемовском районе Донецкой области в настоящее время не прекращаются артобстрелы боевиков.
Боевики обстреливают Артемовский район / ТСН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
В сообщении отмечается, что в Артемовском районе в населенных пунктах Новогригорьевка, Коммуна сохраняется напряжение через артиллерийские обстрелы, которые не прекращаются.
Читайте такжеИз-за боевых действий на Донетчине без света остаются 38 населенных пунктовТакже сложная обстановка сохраняется в приграничной зоне в селах Зайцево, Новолуганское, Кодема, поселке Луганский. В данных населенных пунктах фактически отсутствует мобильная связь, сказано в сообщении.
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