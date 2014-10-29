Боевики обстреливают из артиллерии Артемовский район Донецкой области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что в Артемовском районе в населенных пунктах Новогригорьевка, Коммуна сохраняется напряжение через артиллерийские обстрелы, которые не прекращаются.

Читайте такжеИз-за боевых действий на Донетчине без света остаются 38 населенных пунктовТакже сложная обстановка сохраняется в приграничной зоне в селах Зайцево, Новолуганское, Кодема, поселке Луганский. В данных населенных пунктах фактически отсутствует мобильная связь, сказано в сообщении.