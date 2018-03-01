Климкин: мы достанем «наперсточников» из Газпрома

Активы «Газпрома» в Европе всем давно известны, заверил глава МИД.

Украинская сторона заставит российский «Газпром» ответить за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

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«Газпром опустился до уровня «наперсточников». Не выполняет решения Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и на покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно поставок Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля 2018 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» задолжал украинской компании 2,56 млрд долл., при этом украинская компания ничего не должна.

В «Нафтогазе» также сообщили о намерении судиться за иностранные активы «Газпрома», например, в странах ЕС, если тот не будет выполнять решение арбитража.